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Склифосовский (SD)
3-й сезон
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Склифосовский (SD) (сериал, 2014) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2014, Склифосовский. Сезон 3. Серия 2
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В Склифе продолжается борьба за жизнь тех, кто попал в авиакатастрофу. Последним о назначении Марины узнает Брагин.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»