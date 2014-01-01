Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
3-й сезон
12-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2014) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

2014, Склифосовский. Сезон 3. Серия 12
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Брагин не сожалеет о сексе с Татьяной и о своем равнодушном отношении к Лене, - напротив, он бодр и счастлив. Павлова стремится руководить не только отделением, но и своей семьей.

Сериал Склифосовский 3 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»