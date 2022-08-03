Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
2-й сезон
9-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 9
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В Склифе появляется новый врач Хромов. Он немолод, циничен и с первого же дня держит себя весьма провокационно.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»