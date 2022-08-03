Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Wink
2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 8
Драма18+

О сериале

Неожиданно в Склиф привозят Зименского с алкогольной комой. Известная телеведущая Кира привозит в Склиф своего раненого любовника, просит помочь ему и укрыть их от журналистов…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

