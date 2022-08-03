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Склифосовский (SD)
2-й сезон
5-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 5
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Брагин тяжело переживает шутку Эммы о ее беременности. В семье Пастуховых выясняется, что из-за подхваченной Полиной когда-то инфекции шанс забеременеть у нее почти нулевой. Может помочь лечение и операция, правда, стоить это будет очень дорого.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»