Брагин тяжело переживает шутку Эммы о ее беременности. В семье Пастуховых выясняется, что из-за подхваченной Полиной когда-то инфекции шанс забеременеть у нее почти нулевой. Может помочь лечение и операция, правда, стоить это будет очень дорого.

