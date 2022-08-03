Wink
Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 4
Драма18+

О сериале

Пациент Сергея, лихой байкер, которого покусала собака, дает напутствие сыну быть смелее и сесть за руль мотоцикла. Отца ничуть не смущает, что парень почти не умеет им управлять. Результат не заставляет себя долго ждать...

Россия
Драма
44 мин / 00:44

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

