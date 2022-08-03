Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
2-й сезон
3-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 3
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Полиция выясняет обстоятельства убийства Ларисы. В убийстве обвиняется Брагин. Зименская назначает Пастухова заведующим по хирургии.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»