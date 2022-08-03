Брагин в отчаянии хочет сделать пересадку сердца втайне, но Зименская наотрез отказывается дать добро на авантюру. Пастухова ждет страшная новость: у Юльки подозрение на редкую неизлечимую смертельную болезнь. До подтверждения диагноза он принимает решение держать всe в тайне от Полины...

