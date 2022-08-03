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Склифосовский (SD)
2-й сезон
21-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 21
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

Брагин в отчаянии хочет сделать пересадку сердца втайне, но Зименская наотрез отказывается дать добро на авантюру. Пастухова ждет страшная новость: у Юльки подозрение на редкую неизлечимую смертельную болезнь. До подтверждения диагноза он принимает решение держать всe в тайне от Полины...

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»