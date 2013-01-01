Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

Сюжет

Нина не одобряет роман Брагина и Лены. У дочки Пастуховых ни с того ни с сего начинается приступ удушья. Неклюдов спускает деньги из семейного бюджета на альбом Дали с автографом автора, но вместо ожидаемого восторга получает от жены выговор.



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