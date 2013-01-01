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Склифосовский (SD)
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Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 19
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Зименская с Пастуховым находят в квартире покойного адвоката заветную папку. Костя болезненно переживает расставание с Ксюшей и пытается с головой уйти в работу. В больнице новые удивительные пациенты – аутист Илья и 60-летний Александр с попыткой суицида.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»

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