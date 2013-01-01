Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

Сюжет

Зименская с Пастуховым находят в квартире покойного адвоката заветную папку. Костя болезненно переживает расставание с Ксюшей и пытается с головой уйти в работу. В больнице новые удивительные пациенты – аутист Илья и 60-летний Александр с попыткой суицида.



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