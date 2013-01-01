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Склифосовский (SD)
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Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 16
Драмы, Русские18+

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Сюжет

Салама увозят в отделение полиции. Брагин расстроен тем, что не может пока видеться с Ларисой – ведь к ней вернулся сын, а муж добивается прощения. Петр не понимает, почему Марина, у которой определили долгожданную беременность, плачет.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»

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