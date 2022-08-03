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Склифосовский (SD)
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Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 15
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В больницу привозят тяжелых пациентов – жертв водного ДТП.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»