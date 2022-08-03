Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
2-й сезон
14-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 14
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Брагин пытается устроить Егора на операцию. Из отпуска возвращаются счастливые молодожены Нина и Неклюдов. Полина наслаждается долгожданным материнством.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»