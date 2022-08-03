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Склифосовский (SD)
2-й сезон
10-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 10
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Костя становится свидетелем кражи: вором, обчищающим кошельки работников Склифа, оказывается сестра Салама Алина. Зименского серьезно подставил деловой партнер, и теперь он в крупных долгах. Новая пациентка - женщина с подозрением на пневмонию. Сначала кажется, что жизни ничто не угрожает, но неожиданно у нее начинается приступ…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»