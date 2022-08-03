Костя становится свидетелем кражи: вором, обчищающим кошельки работников Склифа, оказывается сестра Салама Алина. Зименского серьезно подставил деловой партнер, и теперь он в крупных долгах. Новая пациентка - женщина с подозрением на пневмонию. Сначала кажется, что жизни ничто не угрожает, но неожиданно у нее начинается приступ…

