Склифосовский (SD) (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Склифосовский (SD)
2-й сезон
1-я серия

2013, Склифосовский. Сезон 2. Серия 1
Драма18+

О сериале

Сергею делают операцию. Все проходит в штатном порядке, но долгосрочный прогноз дать пока невозможно. Лариса обижена на Брагина, ведь тот столько времени скрывал от нее диагноз ее бывшего мужа.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

