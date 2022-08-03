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Склифосовский (SD)
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Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 8
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

Салам продолжает донимать Аню ухаживаниями. Он уверен, что девушка – любовь всей его жизни, и не замечает, что она к нему равнодушна.
Еремин приглашает Эмму на свидание, и назло Брагину она соглашается. Однако реакции героиня не получает и, разозлившись, едва не срывает Брагину опасную операцию.
Новый пациент – пятилетний Миша. Чтобы произвести впечатление на ""невесту"", он засунул пуговицу в нос.
В Склиф привозят бизнесмена с инсультом. Его реанимируют. Чтобы увидеться с мужем, его жена Светлана вынуждена притвориться уборщицей.
А вот обратившийся в Склиф Павел обескураживает персонал. После принятия снотворного он чудесным образом облысел на половину головы и требует срочно вернуть его шевелюру на место.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»