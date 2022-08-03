Салам продолжает донимать Аню ухаживаниями. Он уверен, что девушка – любовь всей его жизни, и не замечает, что она к нему равнодушна.

Еремин приглашает Эмму на свидание, и назло Брагину она соглашается. Однако реакции героиня не получает и, разозлившись, едва не срывает Брагину опасную операцию.

Новый пациент – пятилетний Миша. Чтобы произвести впечатление на ""невесту"", он засунул пуговицу в нос.

В Склиф привозят бизнесмена с инсультом. Его реанимируют. Чтобы увидеться с мужем, его жена Светлана вынуждена притвориться уборщицей.

А вот обратившийся в Склиф Павел обескураживает персонал. После принятия снотворного он чудесным образом облысел на половину головы и требует срочно вернуть его шевелюру на место.

