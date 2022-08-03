Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Wink
2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 7
Брагин приглашает Ларису в театр. Она соглашается.
В Склиф привозят пенсионера с разбитой головой. Выясняется, что он до последнего отказывался переезжать из расселяемого дома, и в итоге был придавлен плитой при обрушении.
Бреславца предупреждают, что в Склиф едет ревизор под видом пациента. Никаких примет ему не сообщают, кроме того, что гость увлечен азиатской культурой.
Спасенный сотрудник МЧС Еремин очарован Эммой и начинает робкие попытки к сближению.
В отделение привозят маленькую девочку с отравлением. Она нашла семейную аптечку и не признается, какие таблетки ела…

