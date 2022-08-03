Костя разочаровывает Аню своим поведением в клубе. Неудачливый ухажер уверен, что девушка для него потеряна, и говорит об этом Саламу.

В отделении готовятся к празднованию Дня медработника. Брагин дает деньги Саламу на цветы для женщин. Но вместо того чтобы подарить букеты, юноша отдает все цветы Ане.

В Склиф привозят самоубийцу - женщина бросилась с моста. Ей оказывают помощь, но она вновь пытается покончить с собой, как только остается одна.

Другая ""праздничная"" пострадавшая – 43-летняя тусовщица Леля, которая всеми правдами и неправдами пытается вернуть свою молодость.

Салама ждет особое испытание: его пациент - стриптизер, и он весьма доволен миловидным врачом.

