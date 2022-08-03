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Склифосовский (SD)
1-й сезон
6-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 6
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Костя разочаровывает Аню своим поведением в клубе. Неудачливый ухажер уверен, что девушка для него потеряна, и говорит об этом Саламу.
В отделении готовятся к празднованию Дня медработника. Брагин дает деньги Саламу на цветы для женщин. Но вместо того чтобы подарить букеты, юноша отдает все цветы Ане.
В Склиф привозят самоубийцу - женщина бросилась с моста. Ей оказывают помощь, но она вновь пытается покончить с собой, как только остается одна.
Другая ""праздничная"" пострадавшая – 43-летняя тусовщица Леля, которая всеми правдами и неправдами пытается вернуть свою молодость.
Салама ждет особое испытание: его пациент - стриптизер, и он весьма доволен миловидным врачом.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»