Склифосовский (SD)
1-й сезон
4-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 4
Драма18+

О сериале

Бреславец недоволен выходкой Брагина и грозится уволить его, если тот не принесет депутату слезные извинения. Брагин наотрез оказывается просить прощения. Но ситуация разворачивается неожиданно удачно – депутат сам признает свою вину.
Новые пострадавшие – футбольные фанаты двух противоборствующих команд. Израненные подростки хорохорятся друг перед другом и мешают врачам работать.
Эмму тошнит, и Брагин в свойственной ему манере подкалывает ее на тему беременности. В ответ Эмма неожиданно не отрицает этого. Брагин встревожен.
Аня отвергает ухаживания Костика – после истории с дракой героический ореол Брагина только укрепился в ее глазах.
У Никиты день рождения. Обидевшись на маму, мальчик отключает телефон и целый день не выходит на связь.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

