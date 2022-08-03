Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Бреславец недоволен выходкой Брагина и грозится уволить его, если тот не принесет депутату слезные извинения. Брагин наотрез оказывается просить прощения. Но ситуация разворачивается неожиданно удачно – депутат сам признает свою вину.

Новые пострадавшие – футбольные фанаты двух противоборствующих команд. Израненные подростки хорохорятся друг перед другом и мешают врачам работать.

Эмму тошнит, и Брагин в свойственной ему манере подкалывает ее на тему беременности. В ответ Эмма неожиданно не отрицает этого. Брагин встревожен.

Аня отвергает ухаживания Костика – после истории с дракой героический ореол Брагина только укрепился в ее глазах.

У Никиты день рождения. Обидевшись на маму, мальчик отключает телефон и целый день не выходит на связь.

