Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 3
Драма18+

Лариса просит Бреславца об увольнении – она не чувствует в себе сил для такой ответственной работы. Однако Бреславец категоричен – он верит в Ларису и никуда не собирается ее отпускать.
В отделение привозят парня и девушку, неудачно прыгнувших с крыши.
К Брагину приходит посетитель с подарком – он хочет отблагодарить за спасение своей жены. Однако по ходу разговора гость мрачнеет и неожиданно накидывается на Брагина в полной уверенности, что жена изменила ему, пока была в Склифе.
Салам ведет себя чудаковато: все вокруг для него ново, и в самых обыденных вещах он подозревает таящуюся опасность. Полина в шутку флиртует с аспирантом, а тот воспринимает все за чистую монету.
В больницу приходит новая медсестра Аня. Она наслышана о великом Брагине от своей подружки-практикантки и уже заранее очарована им.

Россия
Драма
49 мин / 00:49

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

