Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Лариса просит Бреславца об увольнении – она не чувствует в себе сил для такой ответственной работы. Однако Бреславец категоричен – он верит в Ларису и никуда не собирается ее отпускать.

В отделение привозят парня и девушку, неудачно прыгнувших с крыши.

К Брагину приходит посетитель с подарком – он хочет отблагодарить за спасение своей жены. Однако по ходу разговора гость мрачнеет и неожиданно накидывается на Брагина в полной уверенности, что жена изменила ему, пока была в Склифе.

Салам ведет себя чудаковато: все вокруг для него ново, и в самых обыденных вещах он подозревает таящуюся опасность. Полина в шутку флиртует с аспирантом, а тот воспринимает все за чистую монету.

В больницу приходит новая медсестра Аня. Она наслышана о великом Брагине от своей подружки-практикантки и уже заранее очарована им.

