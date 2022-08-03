Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лариса просит Бреславца об увольнении – она не чувствует в себе сил для такой ответственной работы. Однако Бреславец категоричен – он верит в Ларису и никуда не собирается ее отпускать.
В отделение привозят парня и девушку, неудачно прыгнувших с крыши.
К Брагину приходит посетитель с подарком – он хочет отблагодарить за спасение своей жены. Однако по ходу разговора гость мрачнеет и неожиданно накидывается на Брагина в полной уверенности, что жена изменила ему, пока была в Склифе.
Салам ведет себя чудаковато: все вокруг для него ново, и в самых обыденных вещах он подозревает таящуюся опасность. Полина в шутку флиртует с аспирантом, а тот воспринимает все за чистую монету.
В больницу приходит новая медсестра Аня. Она наслышана о великом Брагине от своей подружки-практикантки и уже заранее очарована им.
Рейтинг
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- ЮКРежиссёр
Юлия
Краснова
- Актёр
Максим
Аверин
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актриса
Ольга
Красько
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актёр
Антон
Эльдаров
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актриса
Анна
Якунина
- Актриса
Мария
Порошина
- АГСценарист
Анна
Графкова
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- ЕТСценарист
Екатерина
Тирдатова
- ЕГСценарист
Елена
Гремина
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- АШПродюсер
Антон
Шварц
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- ЛЗХудожник
Лев
Золотарев
- ЕЛХудожница
Елизавета
Лавинская
- ОБХудожница
Ольга
Богданова
- ДЧХудожник
Денис
Чернышев
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- АГОператор
Александр
Горулев
- МЧОператор
Максим
Чирков
- ПТОператор
Павел
Трубников
- ДМОператор
Дмитрий
Маковеев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев