Склифосовский (SD)
1-й сезон
24-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 24
Драма18+

О сериале

В Склифе массовая травма – пострадавшие при взрыве.
Аня допускает ошибку при операции, и пациентка умирает.
Подростку с серьезными травмами требуется срочное переливание крови, но неожиданно его мать наотрез отказывается подписать согласие на операцию и грозит привлечь полицию, если врачи пойдут против ее воли.
Сергею становится плохо, и при обследовании у него находят опухоль.
Аня дорабатывает последний день. Девушка готовится к свадьбе с Антоном и переезду за границу.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

