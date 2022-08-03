Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

В Склифе массовая травма – пострадавшие при взрыве.

Аня допускает ошибку при операции, и пациентка умирает.

Подростку с серьезными травмами требуется срочное переливание крови, но неожиданно его мать наотрез отказывается подписать согласие на операцию и грозит привлечь полицию, если врачи пойдут против ее воли.

Сергею становится плохо, и при обследовании у него находят опухоль.

Аня дорабатывает последний день. Девушка готовится к свадьбе с Антоном и переезду за границу.

