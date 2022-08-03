Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
1-й сезон
23-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 23
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Новая пациентка – пожилая исполнительница романсов Введенская с переломом. Аня сразу узнает ее, ведь это одна из любимиц Костиной бабушки, о чем внук, конечно, не знал.
Зименская решает уволить Полину и просит Брагина посодействовать ей в этом.
У Кости умирает отец. В состоянии стресса Костя садится за руль и сбивает девушку.
Пастухов берет себя в руки и снова оперирует. Однако его нервы на пределе.
Лариса с Брагиным планируют романтический ужин.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»