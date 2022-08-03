Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Новая пациентка – пожилая исполнительница романсов Введенская с переломом. Аня сразу узнает ее, ведь это одна из любимиц Костиной бабушки, о чем внук, конечно, не знал.

Зименская решает уволить Полину и просит Брагина посодействовать ей в этом.

У Кости умирает отец. В состоянии стресса Костя садится за руль и сбивает девушку.

Пастухов берет себя в руки и снова оперирует. Однако его нервы на пределе.

Лариса с Брагиным планируют романтический ужин.

