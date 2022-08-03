Wink
Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 22
Драма18+

О сериале

Влад умирает в Склифе. Сергей попрекает Ларису невниманием к окружению сына и досадует на их роман с Брагиным.
Пастухов впадает в депрессию. Когда у пациента с обморожением останавливается сердце и уже диагностирована смерть, Пастухов в ярости бьет его по груди. Чудесным образом сердце начинает биться.
Врачи приводят в себя девушку – жертву изнасилования.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

