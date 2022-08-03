Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Влад умирает в Склифе. Сергей попрекает Ларису невниманием к окружению сына и досадует на их роман с Брагиным.

Пастухов впадает в депрессию. Когда у пациента с обморожением останавливается сердце и уже диагностирована смерть, Пастухов в ярости бьет его по груди. Чудесным образом сердце начинает биться.

Врачи приводят в себя девушку – жертву изнасилования.

