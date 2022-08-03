Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Полина уезжает домой к матери и хочет развестись с Пастуховым. Соню отпускают домой с братом. Лариса подозревает, что именно он распространяет наркотики.

Костик узнает, что у Ани роман с Антоном, братом пациентки.

В Склиф попадает юная пианистка с подозрением на инфекционный менингит. Зименская объявляет карантин.

Пациент Салама просит ампутировать ему ногу, чтобы получать пенсию по инвалидности, и после отказа врача пытается отрезать ногу самостоятельно.

