Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Склифосовский (SD)
1-й сезон
21-я серия

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 21
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Полина уезжает домой к матери и хочет развестись с Пастуховым. Соню отпускают домой с братом. Лариса подозревает, что именно он распространяет наркотики.
Костик узнает, что у Ани роман с Антоном, братом пациентки.
В Склиф попадает юная пианистка с подозрением на инфекционный менингит. Зименская объявляет карантин.
Пациент Салама просит ампутировать ему ногу, чтобы получать пенсию по инвалидности, и после отказа врача пытается отрезать ногу самостоятельно.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

