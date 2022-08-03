Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
1-й сезон
20-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 20
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Родители Костика недовольны его расставанием с Аней. Устав от безответственности сына, они отказываются обеспечивать его.
Лариса сообщает Зименской, что никуда не собирается уезжать и остается в Склифе.
В отделение привозят роженицу с подозрением на инсульт. Брат пациентки Антон пытается завязать отношения с Аней.
Полина безучастна ко всему и никого не хочет видеть. Пастухов в отчаянии.
Никита привозит в Склиф свою подругу – одноклассницу Соню.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»