Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Родители Костика недовольны его расставанием с Аней. Устав от безответственности сына, они отказываются обеспечивать его.

Лариса сообщает Зименской, что никуда не собирается уезжать и остается в Склифе.

В отделение привозят роженицу с подозрением на инсульт. Брат пациентки Антон пытается завязать отношения с Аней.

Полина безучастна ко всему и никого не хочет видеть. Пастухов в отчаянии.

Никита привозит в Склиф свою подругу – одноклассницу Соню.

