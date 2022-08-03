Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

На Брагина ""вешают"" аспиранта, который вот-вот должен приехать. Происходит путаница: он принимает молодую начальницу Ларису за свою подопечную и, естественно, позволяет себе вольное обращение…

Подруга Брагина, анестезиолог Эмма, с недовольством замечает, что ему интересна Лариса.

В отделении новый пациент – во время собственной свадьбы юноша поссорился с невестой и выбросился из окна восьмого этажа.

А на следующий день появляется новый аспирант Салам. Это наивный юноша, верящий в светлые идеалы. С первого взгляда его очаровывает красота Полины.

