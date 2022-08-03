Wink
Сериалы
Склифосовский (SD)
1-й сезон
2-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 2
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На Брагина ""вешают"" аспиранта, который вот-вот должен приехать. Происходит путаница: он принимает молодую начальницу Ларису за свою подопечную и, естественно, позволяет себе вольное обращение…
Подруга Брагина, анестезиолог Эмма, с недовольством замечает, что ему интересна Лариса.
В отделении новый пациент – во время собственной свадьбы юноша поссорился с невестой и выбросился из окна восьмого этажа.
А на следующий день появляется новый аспирант Салам. Это наивный юноша, верящий в светлые идеалы. С первого взгляда его очаровывает красота Полины.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»