Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Полина сообщает Пастухову о смерти их ребенка.

У Кости с Аней окончательно разлаживаются отношения.

Сергей по-прежнему пытается вернуть Ларису, но теперь его разговор становится предметным: он предлагает новую работу в немецкой клинике, семейную жизнь и достойное будущее для их сына. Неожиданно для родителей Никита наотрез отказывается ехать в Германию.

Сергей спешит сообщить руководству, что они с Ларисой хотят уехать, и Зименская просит Брагина вернуться в Склиф.

