Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Склифосовский (SD)
2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 19
Полина сообщает Пастухову о смерти их ребенка.
У Кости с Аней окончательно разлаживаются отношения.
Сергей по-прежнему пытается вернуть Ларису, но теперь его разговор становится предметным: он предлагает новую работу в немецкой клинике, семейную жизнь и достойное будущее для их сына. Неожиданно для родителей Никита наотрез отказывается ехать в Германию.
Сергей спешит сообщить руководству, что они с Ларисой хотят уехать, и Зименская просит Брагина вернуться в Склиф.

Россия
Драма
46 мин / 00:46

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

