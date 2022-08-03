Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Wink
2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 15
Брагин безуспешно пытается восстановить руку после операции.
Бреславец принимает решение остаться на посту.
Салам отпускает домой пациента с травмой головы. Не дойдя и до дверей Склифа, избитый теряет сознание. Салама обвиняют, что он не диагностировал инсульт.
У Брагина и Ларисы бурно развивается роман. Сергей замечает их отношения и крайне раздосадован. Недоволен их связью и Бреславец – он не верит в искренность чувств Брагина. Вскоре опасения Бреславца находят подтверждение.

