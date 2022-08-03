Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Эмма уезжает в Питер. Рука Брагина не заживает, и он должен принять непростое решение - делать операцию или нет. Герой понимает, что если исход будет неудачным, он больше никогда не сможет оперировать.

Бреславец хочет покинуть свой пост и предлагает место главврача Брагину.

После ночи с мужем Полина теряет заговоренный камень, и, несмотря на все усилия, найти его так и не удается.

Ларису тяготит присутствие Сергея в Склифе.

В больнице погибает девочка - жертва ДТП. Виновник аварии, стритрейсер, скидывает вину на погибшего друга, который ехал с ним в машине.

У другого пациента, Аркадия, - разрыв пищевода: мужчина справлял день рождения в одиночестве и решил заглушить горе едой.

