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Склифосовский (SD)
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13-я серия

Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 13
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

Эмма уезжает в Питер. Рука Брагина не заживает, и он должен принять непростое решение - делать операцию или нет. Герой понимает, что если исход будет неудачным, он больше никогда не сможет оперировать.
Бреславец хочет покинуть свой пост и предлагает место главврача Брагину.
После ночи с мужем Полина теряет заговоренный камень, и, несмотря на все усилия, найти его так и не удается.
Ларису тяготит присутствие Сергея в Склифе.
В больнице погибает девочка - жертва ДТП. Виновник аварии, стритрейсер, скидывает вину на погибшего друга, который ехал с ним в машине.
У другого пациента, Аркадия, - разрыв пищевода: мужчина справлял день рождения в одиночестве и решил заглушить горе едой.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»