Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Склифосовский (SD)
1-й сезон
12-я серия

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 12
Драма18+

О сериале

Брагин делает предложение Эмме.
Бреславец принимает Салама в штат. Юноша одновременно и рад, и обескуражен: он никак не ожидал такого поворота и сомневается в своих силах.
К Косте приезжают родители. Они намерены перевести сына из Склифа в элитный санаторий, но Костя решает остаться.
Новая пострадавшая – избитая цыганка, за нее приходит просить весь табор. Оставшись наедине с Полиной, она дает ей заговоренный камень и утверждает, что он поможет ей зачать ребенка.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

