Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Брагин делает предложение Эмме.

Бреславец принимает Салама в штат. Юноша одновременно и рад, и обескуражен: он никак не ожидал такого поворота и сомневается в своих силах.

К Косте приезжают родители. Они намерены перевести сына из Склифа в элитный санаторий, но Костя решает остаться.

Новая пострадавшая – избитая цыганка, за нее приходит просить весь табор. Оставшись наедине с Полиной, она дает ей заговоренный камень и утверждает, что он поможет ей зачать ребенка.

