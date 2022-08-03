Действие происходит в институте скорой помощи им. Склифосовского. Главный герой – хирург Брагин, талантливый врач и бесспорный профи. Помимо профессиональных удач за Брагиным тянется и слава первого ловеласа, благо мужского обаяния ему не занимать.

В отделении ажиотаж: все гадают, кто станет новым замом хирургии. Особенно обеспокоена Полина – она до последнего надеется, что начальником назначат ее мужа, хирурга Пастухова. Однако сам Пастухов вовсе не разделяет тщеславных планов своей жены – он считает, что это место по праву принадлежит Брагину. Тем не менее главврач Бреславец принимает другое решение – он отдает место начальника новому человеку.

