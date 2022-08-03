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Склифосовский (SD)
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Склифосовский (SD) (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2012, Склифосовский. Сезон 1. Серия 1
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие происходит в институте скорой помощи им. Склифосовского. Главный герой – хирург Брагин, талантливый врач и бесспорный профи. Помимо профессиональных удач за Брагиным тянется и слава первого ловеласа, благо мужского обаяния ему не занимать.
В отделении ажиотаж: все гадают, кто станет новым замом хирургии. Особенно обеспокоена Полина – она до последнего надеется, что начальником назначат ее мужа, хирурга Пастухова. Однако сам Пастухов вовсе не разделяет тщеславных планов своей жены – он считает, что это место по праву принадлежит Брагину. Тем не менее главврач Бреславец принимает другое решение – он отдает место начальника новому человеку.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склифосовский (SD)»