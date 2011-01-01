Склад 13. Сезон 3. Серия 5
Wink
Детям
Склад 13
3-й сезон
5-я серия

Склад 13 (сериал, 2011) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2011, Warehouse 13
Фантастика, Детектив12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После спасения жизни президента двух агентов Секретной службы переводят на секретный объект в штате Южная Дакота. Там содержатся сверхъестественные вещи, которые правительство США собирало в течение столетий. Их новое назначение — вернуть часть пропавших вещей и расследовать сообщения о новых.

Сериал Склад 13 3 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склад 13»