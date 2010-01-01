Склад 13 (сериал, 2010) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

После спасения жизни президента двух агентов Секретной службы переводят на секретный объект в штате Южная Дакота. Там содержатся сверхъестественные вещи, которые правительство США собирало в течение столетий. Их новое назначение — вернуть часть пропавших вещей и расследовать сообщения о новых.



Сериал Склад 13 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.