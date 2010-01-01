Склад 13 (сериал, 2010) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Склад 13. Сезон 2. Серия 7
Склад 13
Склад 13 (сериал, 2010) сезон 2 серия 7

2010, Warehouse 13
Фантастика, Детектив12+

О сериале

После спасения жизни президента двух агентов Секретной службы переводят на секретный объект в штате Южная Дакота. Там содержатся сверхъестественные вещи, которые правительство США собирало в течение столетий. Их новое назначение — вернуть часть пропавших вещей и расследовать сообщения о новых.

США
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
SD
41 мин / 00:41

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

