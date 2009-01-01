Серия 7
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Склад 13
1-й сезон
Серия 7

Склад 13 (сериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2009, Warehouse 13
Фантастика, Триллеры12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После спасения жизни президента двух агентов Секретной службы переводят на секретный объект в штате Южная Дакота. Там содержатся сверхъестественные вещи, которые правительство США собирало в течение столетий. Их новое назначение — вернуть часть пропавших вещей и расследовать сообщения о новых.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Склад 13»

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