Склад 13 (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Склад 13
1-й сезон
2009, Warehouse 13
Фантастика, Триллер12+

О сериале

После спасения жизни президента двух агентов Секретной службы переводят на секретный объект в штате Южная Дакота. Там содержатся сверхъестественные вещи, которые правительство США собирало в течение столетий. Их новое назначение — вернуть часть пропавших вещей и расследовать сообщения о новых.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

