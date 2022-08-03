Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

"Мне нравится твое кресло".Патрик Скалли наблюдает за офисом Эллен и узнает код доступа в здание. Торбен сообщает президенту Банка, что Эллен и Пэтти известно о том, что он финансировал сайт Макларена. Пэтти берет показания у Макларена с Рутгером и задает неожиданный вопрос. Позднее в частной беседе Рутгер утверждает, что именно Макларен выложил в сеть частную информацию Наоми, чтобы она не заявила на него в полицию. Рутгер предлагает сделку и Пэтти соглашается. Эллен устраивает для Скалли ловушку и узнает имя заказчика ее убийства.

