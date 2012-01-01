Схватка. Сезон 5. Серия 8
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Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

2012, Damages 5
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Я боюсь того, что узнаю". Эллен хочет найти Патрика Скалли, человека, который когда-то пытался ее убить, чтобы узнать, кто отдал ему приказ. Рутгер признается Макларену, что Хельмут Торбен - основной спонсор их сайта. Об этом становится известно Эллен. У Торбена мог быть мотив убить Наоми, но Эллен решает пока его не трогать. Крис Санчез публикует данные о нарушениях врачебной процедуры в воинских частях в зонах боевых действий на сайте Макларена, но Эллен предупреждает, что он навлекает на себя опасность.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»

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