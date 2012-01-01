Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн
2012, Damages 5
Триллеры, Детективы18+
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Сюжет
"Я боюсь того, что узнаю". Эллен хочет найти Патрика Скалли, человека, который когда-то пытался ее убить, чтобы узнать, кто отдал ему приказ. Рутгер признается Макларену, что Хельмут Торбен - основной спонсор их сайта. Об этом становится известно Эллен. У Торбена мог быть мотив убить Наоми, н�о Эллен решает пока его не трогать. Крис Санчез публикует данные о нарушениях врачебной процедуры в воинских частях в зонах боевых действий на сайте Макларена, но Эллен предупреждает, что он навлекает на себя опасность.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыЗарубежные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
�Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн