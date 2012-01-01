Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

"Надвигается буря". Пэтти и Эллен отправляются допросить доктора Ли Коллинза, эксперта, который проверял серверы Принсфилда. Брюс Дэвис на встрече с Маклареном сообщает ему сведения о делах в Принсфилде и дает контакт человека, который предоставлял биржевые сводки. Его зовут Хельмут Торбен. Оказывается, что помощник Макларена Рутгер Саймон с ним знаком. Крис Санчез получает свидетельства, что некоторые солдаты во время боевых действий в Ираке и Афганистане получали консультации психолога через Интернет, в том числе им выписывали сильнодействующие лекарства и возвращали в строй. Он собирается опубликовать эту информацию.



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