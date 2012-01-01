Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
"Надвигается буря". Пэтти и Эллен отправляются допросить доктора Ли Коллинза, эксперта, который проверял серверы Принсфилда. Брюс Дэвис на встрече с Маклареном сообщает ему сведения о делах в Принсфилде и дает контакт человека, который предоставлял биржевые сводки. Его зовут Хельмут Торбен. Оказывается, что помощник Макларена Рутгер Саймон с ним знаком. Крис Санчез получает свидетельства, что некоторые солдаты во время боевых действий в Ираке и Афганистане получали консультации психолога через Интернет, в том числе им выписывали сильнодействующие лекарства и возвращали в строй. Он собирается опубликовать эту информацию.
Сериал Схватка 5 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыЗарубежные, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн