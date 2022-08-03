Схватка. Сезон 5. Серия 6
Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

2012, Damages 5
Триллер, Детектив18+

О сериале

"Мне нужна победа". Частный детектив сумел опознать человека, который находился рядом с Наоми Уоллинг. Его зовут Томас Велд. Но он не сообщает ничего существенного. На Рэйчел оказывает давление бывший босс Наоми Брюс Дэвис, и она обдумывает намерение отозвать иск. С ней встречается Макларен и рассказывает неприятную правду. Рэйчел соглашается на примирение. Для Эллен это становится неожиданностью. Позднее, Пэтти получает новые показания от Томаса Велда. Их достаточно, чтобы Рэйчел отказалась идти на мировую.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

