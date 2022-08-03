Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн
"Мне нужна победа". Частный детектив сумел опознать человека, который находился рядом с Наоми Уоллинг. Его зовут Томас Велд. Но он не сообщает ничего существенного. На Рэйчел оказывает давление бывший босс Наоми Брюс Дэвис, и она обдумывает намерение отозвать иск. С ней встречается Макларен и рассказывает неприятную правду. Рэйчел соглашается на примирение. Для Эллен это становится неожиданностью. Позднее, Пэтти получает новые показания от Томаса Велда. Их достаточно, чтобы Рэйчел отказалась идти на мировую.
