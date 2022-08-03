"Со мной что-то не так". На встрече с Пэтти Эллен блефует и говорит, что получила информацию от хакера. Пэтти узнает, что президент банка Принсфилд оказывал сотрудничество расследованию Комиссии по ценным бумагам и биржам. Чиновник Комиссии сообщает, что у него есть записи разговоров Наоми Уоллинг. Пэтти требует найти записи разговоров Наоми с Маклареном или она обратится с заявлением к прессе о том, что комиссия знала о незаконной деятельности банка, но не предприняла мер.

