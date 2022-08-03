Схватка. Сезон 5. Серия 5
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Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

2012, Damages 5
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Со мной что-то не так". На встрече с Пэтти Эллен блефует и говорит, что получила информацию от хакера. Пэтти узнает, что президент банка Принсфилд оказывал сотрудничество расследованию Комиссии по ценным бумагам и биржам. Чиновник Комиссии сообщает, что у него есть записи разговоров Наоми Уоллинг. Пэтти требует найти записи разговоров Наоми с Маклареном или она обратится с заявлением к прессе о том, что комиссия знала о незаконной деятельности банка, но не предприняла мер.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»