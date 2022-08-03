"Я люблю тебя, мамочка". Старый друг Петти сообщает ей, что она включена в список кандидатов в верховный суд. Пэтти делает заявление для прессы о том, что адвокат Макларен пытался изнасиловать Наоми Уоллинг. В итоге, на слушании, судья берет с обеих сторон подписку о неразглашении информации. Пэтти нанимает нового помощника Джейка Стала, который специализируется на законодательстве в сфере информационных технологий. На Пэтти и Эллен выходит хакер по прозвищу Самурай и предлагает им купить информацию о Принсфилде. Пэтти успевает совершить сделку первой.

