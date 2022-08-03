Схватка. Сезон 5. Серия 4
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Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

2012, Damages 5
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Я люблю тебя, мамочка". Старый друг Петти сообщает ей, что она включена в список кандидатов в верховный суд. Пэтти делает заявление для прессы о том, что адвокат Макларен пытался изнасиловать Наоми Уоллинг. В итоге, на слушании, судья берет с обеих сторон подписку о неразглашении информации. Пэтти нанимает нового помощника Джейка Стала, который специализируется на законодательстве в сфере информационных технологий. На Пэтти и Эллен выходит хакер по прозвищу Самурай и предлагает им купить информацию о Принсфилде. Пэтти успевает совершить сделку первой.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»