Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Схватка
5-й сезон
3-я серия

Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 3

2012, Damages 5
Триллер, Детектив

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Провал есть провал". Чэннинг признается Эллен, что дважды встречался с Наоми. В том числе и незадолго до ее смерти. Он утверждает, что они обсуждали только деловые вопросы. В то же время Рэйчел, дочь Наоми, рассказывает Эллен, что у ее матери была любовная связь с адвокатом. Эллен чувствует, что Рэйчел, возможно, обо всем лжет.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

