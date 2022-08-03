Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

"Провал есть провал". Чэннинг признается Эллен, что дважды встречался с Наоми. В том числе и незадолго до ее смерти. Он утверждает, что они обсуждали только деловые вопросы. В то же время Рэйчел, дочь Наоми, рассказывает Эллен, что у ее матери была любовная связь с адвокатом. Эллен чувствует, что Рэйчел, возможно, обо всем лжет.

