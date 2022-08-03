Схватка. Сезон 5. Серия 10
Схватка
5-й сезон
10-я серия

Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

2012, Damages 5
Триллер, Детектив18+

О сериале

"Больше ты этого не сделаешь". Пэтти снится страшный сон. Эллен чувствует сильное истощение, она посещает врача и получает совет взять продолжительный отдых. После того как Пэтти закончит с делом Макларена, она собирается выступить также с делом против Херрешоффа и Торбена. Рутгер Саймон исчезает и не может выступить свидетелем на стороне Пэтти. Эллен вынуждена сообщить генеральной прокуратуре имя информатора Криса Санчеза из военного ведомства. Скалли хочет продать Пэтти свое молчание и записывает разговор с ней на пленку. Эллен исчезает накануне слушания по делу Майкла против Пэтти. Пэтти допрашивают в полицейском участке. Внезапно ей сообщают, что Майкл убит.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

