Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

"Больше ты этого не сделаешь". Пэтти снится страшный сон. Эллен чувствует сильное истощение, она посещает врача и получает совет взять продолжительный отдых. После того как Пэтти закончит с делом Макларена, она собирается выступить также с делом против Херрешоффа и Торбена. Рутгер Саймон исчезает и не может выступить свидетелем на стороне Пэтти. Эллен вынуждена сообщить генеральной прокуратуре имя информатора Криса Санчеза из военного ведомства. Скалли хочет продать Пэтти свое молчание и записывает разговор с ней на пленку. Эллен исчезает накануне слушания по делу Майкла против Пэтти. Пэтти допрашивают в полицейском участке. Внезапно ей сообщают, что Майкл убит.

