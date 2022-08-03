Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн
2012, Damages 5
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Больше ты этого не сделаешь". Пэтти снится страшный сон. Эллен чувствует сильное истощение, она посещает врача и получает совет взять продолжительный отдых. После того как Пэтти закончит с делом Макларена, она собирается выступить также с делом против Херрешоффа и Торбена. Рутгер Саймон исчезает и не может выступить свидетелем на стороне Пэтти. Эллен вынуждена сообщить генеральной прокуратуре имя информатора Криса Санчеза из военного ведомства. Скалли хочет продать Пэтти свое молчание и записывает разговор с ней на пленку. Эллен исчезает накануне слушания по делу Майкла против Пэтти. Пэтти допрашивают в полицейском участке. Внезапно ей сообщают, что Майкл убит.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн