"Вы хотите покончить с этим раз и навсегда?" Эллен открывает собственную фирму и ищет дело, которое бы позволило ей заработать авторитет. В то же время она участвует в процессе против Пэтти. Наоми Уоллинг, финансист, узнает о незаконной деятельности в этой организации. Она связывается с Чэннингом Маклареном, чей интернет-сайт публикует разоблачительную информацию о крупных компаниях. Макларен обращается к Пэтти с просьбой о защите, когда информация достигнет общественности, но она рекомендует ему контору Эллен. После того как информацию о банке публикуют, в сети появляются и данные о частной жизни Наоми. Вскоре ее убивают, но все выглядит как самоубийство. Эллен соглашается взять дело Макларена. Дочь Наоми Рэйчел обращается к Пэтти с просьбой вести иск против Макларена.

