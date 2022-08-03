Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Вы хотите покончить с этим раз и навсегда?" Эллен открывает собственную фирму и ищет дело, которое бы позволило ей заработать авторитет. В то же время она участвует в процессе против Пэтти. Наоми Уоллинг, финансист, узнает о незаконной деятельности в этой организации. Она связывается с Чэннингом Маклареном, чей интернет-сайт публикует разоблачительную информацию о крупных компаниях. Макларен обращается к Пэтти с просьбой о защите, когда информация достигнет общественности, но она рекомендует ему контору Эллен. После того как информацию о банке публикуют, в сети появляются и данные о частной жизни Наоми. Вскоре ее убивают, но все выглядит как самоубийство. Эллен соглашается взять дело Макларена. Дочь Наоми Рэйчел обращается к Пэтти с просьбой вести иск против Макларена.
Рейтинг
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн