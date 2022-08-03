Схватка. Сезон 5. Серия 1
Wink
Сериалы
Схватка
5-й сезон
1-я серия

Схватка (сериал, 2012) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

2012, Damages 5
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Вы хотите покончить с этим раз и навсегда?" Эллен открывает собственную фирму и ищет дело, которое бы позволило ей заработать авторитет. В то же время она участвует в процессе против Пэтти. Наоми Уоллинг, финансист, узнает о незаконной деятельности в этой организации. Она связывается с Чэннингом Маклареном, чей интернет-сайт публикует разоблачительную информацию о крупных компаниях. Макларен обращается к Пэтти с просьбой о защите, когда информация достигнет общественности, но она рекомендует ему контору Эллен. После того как информацию о банке публикуют, в сети появляются и данные о частной жизни Наоми. Вскоре ее убивают, но все выглядит как самоубийство. Эллен соглашается взять дело Макларена. Дочь Наоми Рэйчел обращается к Пэтти с просьбой вести иск против Макларена.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»