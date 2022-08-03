Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

"Война будет длиться вечно". Эллен не знает, как вести дело без двух пропавших свидетелей. В то же время адвокат Эриксона подает ходатайство об отклонении обвинения. На слушании Эллен убеждает судью продолжить рассмотрение дела и допросить Эриксона. Эллен узнает, что некоторые сотрудники Хай Стар погибли при выполнении миссий, а некоторых собираются убить. Пэтти получает важную информацию от нового источника и пользуется этим преимуществом в зале суда. Бурман избавляется от очередного свидетеля.

