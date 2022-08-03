Схватка. Сезон 4. Серия 8
Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

2011, Damages 4
Триллер, Детектив18+

О сериале

"Война будет длиться вечно". Эллен не знает, как вести дело без двух пропавших свидетелей. В то же время адвокат Эриксона подает ходатайство об отклонении обвинения. На слушании Эллен убеждает судью продолжить рассмотрение дела и допросить Эриксона. Эллен узнает, что некоторые сотрудники Хай Стар погибли при выполнении миссий, а некоторых собираются убить. Пэтти получает важную информацию от нового источника и пользуется этим преимуществом в зале суда. Бурман избавляется от очередного свидетеля.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

