Схватка. Сезон 4. Серия 7
Wink
Сериалы
Схватка
4-й сезон
7-я серия

Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

2011, Damages 4
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Я волнуюсь за свою собаку".Насим депортирован, но Бурмана и Эриксона все еще волнует вопрос о том, как быть с Санчесом. Херндона просят опознать на фотографии человека, который вел слежку и прослушивал телефонные разговоры Пэтти и Эллен. Херндон находит информатора, который не успевает ничего сообщить. Эриксон пытается урезонить Санчеса. Пэтти и Эллен получают важную информацию об Эриксоне и операции «Пыльный Дьявол».

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»