Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

"Я волнуюсь за свою собаку".Насим депортирован, но Бурмана и Эриксона все еще волнует вопрос о том, как быть с Санчесом. Херндона просят опознать на фотографии человека, который вел слежку и прослушивал телефонные разговоры Пэтти и Эллен. Херндон находит информатора, который не успевает ничего сообщить. Эриксон пытается урезонить Санчеса. Пэтти и Эллен получают важную информацию об Эриксоне и операции «Пыльный Дьявол».

