Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

"Мы должны найти другой способ прекратить это". Эллен и Пэтти пытаются увезти свидетеля по имени Насим в надежное место, но операция срывается. Пэтти сообщает Эллен, что аббревиатура DD означает операцию «Пыльный Дьявол». Она подозревает, что к делу причастно ЦРУ и их телефоны прослушиваются. Кэтрин заболевает,Пэтти нанимает сиделку. Эриксон думает, что именно Санчес вывез Насима из Афганистана. Бурман ведет слежку за Эллен и пытается вывести ее из игры.

