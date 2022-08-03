Схватка. Сезон 4. Серия 5
Wink
Сериалы
Схватка
4-й сезон
5-я серия

Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

2011, Damages 4
Триллер, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Мы должны найти другой способ прекратить это". Эллен и Пэтти пытаются увезти свидетеля по имени Насим в надежное место, но операция срывается. Пэтти сообщает Эллен, что аббревиатура DD означает операцию «Пыльный Дьявол». Она подозревает, что к делу причастно ЦРУ и их телефоны прослушиваются. Кэтрин заболевает,Пэтти нанимает сиделку. Эриксон думает, что именно Санчес вывез Насима из Афганистана. Бурман ведет слежку за Эллен и пытается вывести ее из игры.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Схватка»