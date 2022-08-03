Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
2011, Damages 4
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Мы должны найти другой способ прекратить это". Эллен и Пэтти пытаются увезти свидетеля по имени Насим в надежное место, но операция срывается. Пэтти сообщает Эллен, что аббревиатура DD означает операцию «Пыльный Дьявол». Она подозревает, что к делу причастно ЦРУ и их телефоны прослушиваются. Кэтрин заболевает,Пэтти нанимает сиделку. Эриксон думает, что именно Санчес вывез Насима из Афганистана. Бурман ведет слежку за Эллен и пытается вывести ее из игры.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн