Схватка (сериал, 2011) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

2011, Damages 4
Триллер, Детектив18+

О сериале

"Следующий ход за мной, Блондинка". Эллен передают странный медальон, который принадлежит Крису. Пэтти связывается со своим бывшим наставником Уильямом Херндоном, чтобы тот помог расшифровать надписи на медальоне. Эриксон с Бурманом намереваются надавить на Санчеса и посмотреть, хорошо ли он держит язык на замке. Херндон подтверждает информацию о том, что Хай Стар находит и передает ЦРУ подозреваемых в совершении и подготовке террористических актов.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

